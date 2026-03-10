Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Вместо ужина готовлю пастуший пирог: внутри чечевица с грибами, а сверху корочка из картошки

Фото: D-NEWS.ru
Вместо ужина готовлю пастуший пирог — это сытное, ароматное и очень уютное блюдо, которое также подходит для постного стола. Внутри начинка из чечевицы с грибами, а сверху корочка из толченой картошки.

Для приготовления понадобится: для начинки — 1 стакан коричневой или зеленой чечевицы, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, тимьян, растительное масло; для картофельной шапки — 4–5 картофелин, 2–3 ст. л. растительного масла, соль, перец.

Рецепт: чечевицу отварите до готовности. Лук и грибы нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы, жарьте до выпаривания жидкости. Добавьте томатную пасту, соль, перец, тимьян, перемешайте и прогрейте 2 минуты. Смешайте овощи с отварной чечевицей.

Картофель отварите, слейте воду, добавьте масло, соль и разомните в пюре. В форму для запекания выложите чечевично-грибную начинку, сверху распределите картофельное пюре. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить постный пирог с капустой: тесто на воде и много сочной начинки.

