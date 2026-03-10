Готовлю карамельный пирог с яблоками — аромат сводит с ума! Секрет в трехслойной текстуре: хруст, нежность, бархатная глазурь

Да, здесь на пару шагов больше, чем в простом кексе. Но каждый из них ведет к маленькому чуду. В момент, когда вы разрезаете остывший пирог и видите идеальные слои, а затем пробуете этот гармоничный вкус, становится ясно: каждая потраченная минута была абсолютно оправдана.

Для начала 180 г мягкого масла взбиваю с 150 г сахара. Добавляю 2 яйца по одному. Просеиваю 280 г муки с 1,5 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли, замешиваю тесто, формирую шар и убираю в морозилку на полчаса. Теперь карамель: в толстодонном сотейнике плавлю 180 г сахара до янтарного цвета. Осторожно вливаю 140 мл заранее подогретых жирных сливок, энергично размешиваю.

Отдельно смешиваю 20 г муки, желток и 200 мл молока, ввожу эту смесь в карамель и на тихом огне нагреваю до загустения. Очищаю и нарезаю дольками крупное яблоко. Достаю тесто, распределяю его руками по дну и бортикам формы (22–24 см), формируя корзинку. Выкладываю на дно яблочные дольки и заливаю карамельной начинкой. Выпекаю при 170 °C около 40 минут до румяности. Полностью остужаю в форме перед тем, как снять бортик и нарезать.

