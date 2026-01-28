Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 20:28

Если завалялась баночка тунца, приготовьте закусочный торт из слоеного теста: вкуснятина за полчаса

Фото: D-NEWS.ru
Если у вас завалялась баночка тунца, обязательно сделайте этот закусочный торт из слоеного теста. Эта вкуснятина готовится за полчаса. Вкус торта — это гармоничный баланс солоноватого тунца, нежных яиц и сливочного сыра.

Вам понадобится: 2 упаковки готового слоеного бездрожжевого теста, 2 банки консервированного тунца в собственном соку или масле, 4 отварных яйца, 200 г твердого сыра, 200 г майонеза, соль и перец по вкусу. Сыр натрите на мелкой терке. Тунца разомните вилкой, удалив крупные кости, если они есть, и смешайте с 2–3 ст. л. майонеза. Вареные яйца натрите на мелкой терке и также смешайте с небольшим количеством майонеза. Разогрейте духовку до 200 °C. Тесто раскатайте в тонкие прямоугольные пласты по размеру вашего противня. Выпекайте каждый лист 10–12 минут до подъема и легкого золотистого цвета. Готовые коржи полностью остудите. На блюдо выложите первый корж, равномерно распределите на него половину тунцовой начинки. Накройте вторым коржом и распределите слой из тертых яиц. Третий корж покройте оставшимся тунцом. Четвертый корж смажьте майонезом и щедро посыпьте тертым сыром. Собранный торт уберите в холодильник на 2 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки с ягодами из теста фило.

