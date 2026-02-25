Зимняя Олимпиада — 2026
Две пачки творога и баночка тунца — смешиваю и запекаю: белковая пицца

Откройте для себя необычную белковую пиццу без грамма теста. Рецепт максимально прост — две пачки творога и баночку тунца смешиваю и запекаю.

Вкус блюда удивляет гармонией: солоноватый тунец, сливочный творог и зелень создают идеальную базу, а запеченный сыр добавляет ту самую тянущуюся текстуру, за которую мы любим пиццу.

Для приготовления понадобится: 2 пачки (по 200 г) нежирного творога, банка консервированного тунца в собственном соку (или в масле), 3 яйца, пучок свежей зелени, соль, перец, любимые специи, 100–150 г твердого сыра для посыпки.

С тунца слейте жидкость и разомните вилкой. В глубокой миске смешайте творог, тунец, яйца и мелко рубленную зелень. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу. Тщательно размешайте массу. Застелите противень пергаментом и выложите творожно-рыбную смесь, равномерно распределяя и формируя корж толщиной около 1,5 см. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут, пока основа не схватится и не подрумянится. Затем достаньте противень, щедро посыпьте корж тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки с ветчиной и сыром на творожном тесте.

пицца
рецепты
тунец
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
