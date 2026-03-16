Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 15:28

Начала худеть к лету, заменила ужин ПП-салатом с тунцом — забыла о тяжести в животе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Начала худеть к лету, заменила ужин ПП-салатом с тунцом — забыла о тяжести в животе. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки этот салат надолго утоляет голод и идеально подходит для последнего за день приема пищи.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 1 банка зеленого горошка, 2 свежих огурца, 3 вареных яйца, 150 г греческого йогурта, пучок укропа и петрушки, соль, перец, лимонный сок по желанию.

Рецепт: с тунца слейте жидкость, разомните вилкой. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, яйца — кубиками. С горошка слейте жидкость. Зелень мелко порубите. В миске смешайте тунец, огурцы, яйца, горошек и зелень. Заправьте греческим йогуртом, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок по вкусу. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
тунец
ужины
Дарья Иванова
1 банка консервированного тунца (в собственном соку)
1 банка зеленого горошка
2 свежих огурца
3 вареных яйца
150 г греческого йогурта
пучок укропа и петрушки
соль, перец
лимонный сок по желанию
С тунца слейте жидкость, разомните вилкой. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, яйца — кубиками. С горошка слейте жидкость. Зелень мелко порубите.
В миске смешайте тунец, огурцы, яйца, горошек и зелень. Заправьте греческим йогуртом, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок по вкусу. Аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев одним словом описал отказ ФРГ от разблокировки Ормузского пролива
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
Москалькова раскрыла необычный тренд среди российских эмигрантов за рубежом
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Украина атакует Москву сотнями БПЛА: откуда и зачем их запускают, ответ РФ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.