Начала худеть к лету, заменила ужин ПП-салатом с тунцом — забыла о тяжести в животе

Начала худеть к лету, заменила ужин ПП-салатом с тунцом — забыла о тяжести в животе

Начала худеть к лету, заменила ужин ПП-салатом с тунцом — забыла о тяжести в животе. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки этот салат надолго утоляет голод и идеально подходит для последнего за день приема пищи.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 1 банка зеленого горошка, 2 свежих огурца, 3 вареных яйца, 150 г греческого йогурта, пучок укропа и петрушки, соль, перец, лимонный сок по желанию.

Рецепт: с тунца слейте жидкость, разомните вилкой. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, яйца — кубиками. С горошка слейте жидкость. Зелень мелко порубите. В миске смешайте тунец, огурцы, яйца, горошек и зелень. Заправьте греческим йогуртом, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок по вкусу. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

