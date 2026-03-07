Салат «Наложница» с курицей и кальмарами: идеально впишется в праздничный стол на 8 Марта

Салат «Наложница» с курицей и кальмарами идеально впишется в праздничный стол на 8 Марта. Он отличается невероятно нежным вкусом.

Чтобы кальмары получились мягкими, а не резиновыми, их нужно опустить в кипящую подсоленную воду и варить ровно 2-3 минуты после повторного закипания, затем сразу охладить.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г куриного филе, 300 г очищенных кальмаров, 150 г твердого сыра, пучок петрушки, майонез, соль, перец.

Как приготовить

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте брусочками. Кальмаров отварите (как описано выше), остудите и нарежьте тонкой соломкой или брусочками. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Петрушку мелко порубите. В миске смешайте курицу, кальмары, сыр и петрушку. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте, украсив веточкой зелени.

