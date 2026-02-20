Зимняя Олимпиада — 2026
Салат из серии «ешь и худей» с крабовыми палочками и пекинской капустой: всего 90 ккал

Салат из серии «ешь и худей» с крабовыми палочками и пекинской капустой станет вашим спасителем на диете! Его калорийность составляет всего около 90 ккал на 100 грамм, что позволяет наслаждаться им даже на ужин.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 свежий огурец, 300 г пекинской капусты, пучок свежего укропа и петрушки, 1 банка консервированной кукурузы, 2-3 ст. л. легкого майонеза (до 30% жирности), соль по вкусу.

Рецепт: крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Огурец нарежьте соломкой или кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Зелень мелко порубите. В миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте кукурузу. Посолите по вкусу. Заправьте салат легким майонезом и еще раз перемешайте. Подавайте сразу же, чтобы сохранить максимальную свежесть и хруст. Это идеальный вариант для быстрого ужина, перекуса или дополнения к основному блюду.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Минутка»: ничего варить не нужно, только нарезать.

