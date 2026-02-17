Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

В Италии продолжается XXV зимняя Олимпиада. Какие известны последние новости об Играх сегодня, 17 февраля? Когда состоится прокат российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе?

Что известно о выступлении Петросян на Олимпиаде 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, на Олимпиаде состоятся прокаты короткой программы в одиночном женском катании. Соревнования стартуют в 20:45 по московскому времени.

Выступление российской фигуристки Аделии Петросян в нейтральном статусе запланировано на 20:59, она выйдет на лед второй. В заявку спортсменки на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, в интервью NEWS.ru заявила, что Петросян нужно просто откататься чисто в короткой программе и не рисковать.

«Я, как и ее тренер Этери Тутберидзе, просто за чистый прокат. Это единственный совет — делать все чисто, может быть, даже не рисковать, потому что любая ее заявка на сложный сорванный элемент, прыжок может чревато отразиться на оценках. Аделия будет кататься в начале. Мы понимаем, что за определенные компоненты, хореографию, артистизм могут снизить, потому что будут придерживать оценки. Перед Аделией никто в составе сборной России не завоевал медаль, поэтому надеюсь, что будут судить честно. Мне бы этого хотелось», — отметила она.

Журова напомнила, что за месяц до Олимпиады Тутберидзе говорила о травме Петросян. Депутат выразила надежду, что это не отразится на выступлении фигуристки.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Что с Тутберидзе, почему она не выведет Петросян на выступление

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не сможет сопровождать Аделию Петросян на выступлениях на Олимпиаде-2026, заявили ТАСС в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

При этом спортсменка может обращаться к Тутберидзе за помощью во время тренировок, как и к другим тренерам.

«Госпожа Тутберидзе была аккредитована на зимние Олимпийские игры 2026 года по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии, и поэтому никакой проверки не требовалось. Как и на всех Олимпийских играх, во время тренировок спортсмены по фигурному катанию могут обратиться за советом к другим тренерам, которых они хорошо знают… Во время самих соревнований спортсменов могут тренировать только аккредитованные представители их команд», — заявили в пресс-службе МОК.

Из команды Тутберидзе на Олимпиаде присутствует Даниил Глейхенгауз, он аккредитован как тренер в статусе AIN.

Когда еще выступят россияне на Олимпиаде-2026

19 февраля Аделия Петросян выступит с произвольной программой на Олимпийских играх. Старт соревнований запланирован на 21:00 по московскому времени.

Также 19 февраля российский спортсмен Никита Филиппов выступит на Играх в дисциплине ски-альпинизм.

21 февраля лыжник Савелий Коростелев выступит в марафоне на 50 км. Также за медаль в этот деть будет бороться конькобежка Анастасия Семенова.

22 февраля россиянка Дарья Непряева примет участие в лыжных гонках.

Читайте также:

Штормовой ветер и холод до –10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Что известно о возможной полной блокировке Telegram в России с 1 апреля

Встреча с Зеленским, потеря роли из-за СВО, дети: как живет Олеся Железняк