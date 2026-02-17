Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:38

«Будут придерживать оценки»: Журова дала совет Петросян перед прокатом

Журова: Петросян необходимо чисто откатать обе программы на Олимпиаде

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: РИА Новости
Российской фигуристке Аделии Петросян нужно просто откататься чисто в короткой программе на Олимпиаде-2026, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она посоветовала спортсменке не рисковать, поскольку любой проваленный сложный элемент плохо отразится на судейской оценке.

Я, как и ее тренер Этери Тутберидзе, просто за чистый прокат. Это единственный совет — делать все чисто, может быть даже не рисковать, потому что любая ее заявка на сложный сорванный элемент, прыжок может чревато отразиться на оценках. Аделия будет кататься в начале. Мы понимаем, что за определенные компоненты, хореографию, артистизм могут снизить, потому что будут придерживать оценки. Перед Аделией никто в составе сборной России не завоевал медаль, поэтому надеюсь, будут судить честно. Мне бы этого хотелось, — заявила Журова.

Она напомнила, что за месяц до Олимпиады Тутберидзе говорила о травме Петросян. Журова выразила надежду, что это не отразится на выступлении фигуристки.

В короткой программе Петросян выступит под вторым стартовым номером. Россиянка выйдет на лед в 20:59 мск сразу после белоруски Виктории Сафоновой. Петросян планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. В ее заявке отсутствует элемент ультра-си — тройной аксель. Не исключено, что подопечная Этери Тутберидзе все-таки заявит его в выступление. Аделия представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона.

