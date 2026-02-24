Тутберидзе опубликовала фото с олимпийскими кольцами

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, которая 24 февраля отмечает день рождения, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию из олимпийской деревни. На кадрах 52-летняя хореограф позирует на фоне олимпийских колец.

Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чем можно сказать. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра, — написала Тутберидзе.

Среди ее подопечных на Олимпиаде-2026 россиянка Аделия Петросян заняла шестое место, а представитель Грузии Ника Эгадзе расположился на девятой строчке в соревнованиях мужчин. Дочь тренера Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным за Грузию, заняла 13-е место.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт выразил мнение, что команда Петросян пошла на риск, заявив четверной прыжок в произвольной программе, но, к сожалению, он не оправдался. Он напомнил слова Тутберидзе о том, что без элементов ультра-си невозможно выиграть олимпийскую медаль.

До этого двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что после выступления на Играх в Милане грузинский дуэт Дэвис и Смолкина вошел в элиту танцевальных пар. Он отметил, что у спортсменов заметен значительный прогресс в скольжении, стиле и взаимодействии.