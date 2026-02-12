Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 21:07

Плющенко назвал дочь Тутберидзе элитой танцевальных пар

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После выступления на Играх в Милане грузинский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина вошел в элиту танцевальных пар, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в беседе со «Спорт-Экспрессом». По его словам, спортсмены изменили качество катания, поднявшись на 13-ю строчку.

Как отметил Плющенко, у пары заметен значительный прогресс в скольжении, стиле и взаимодействии партнеров. Он убежден, что в следующем олимпийском цикле дуэт будет бороться за медали. Плющенко также назвал программу победителей турнира — французов Лоуренс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона — одной из лучших в XXI веке.

Диана Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Пара выступает за Грузию. На Играх в Пекине четыре года назад они представляли Россию и заняли 14-е место.

Ранее серебряный призер Олимпиады Александр Энберт заявил, что успех американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе напрямую зависит от его технического набора. По словам эксперта, чистое исполнение четверного акселя и всех квадов гарантирует спортсмену победу.

Олимпиада
Евгений Плющенко
Диана Дэвис
Глеб Смолкин
фигуристы
