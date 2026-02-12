Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 13:06

Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026

Энберт: Малинин столкнется с высокой конкуренцией в произвольной программе ОИ

Илья Малинин Илья Малинин Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский фигурист Илья Малинин столкнется с серьезной конкуренцией в произвольной программе, все будет зависеть от технического набора спортсмена, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. Он напомнил, что в командном турнире у Малинина была борьба с японскими атлетами.

Не знаю, с каким набором пойдет Малинин в произвольную программу. Здесь скорее вопрос стратегический: пойдет он на риск или нет. Если да, то выполнит аксель в четыре с половиной оборота с тройным тулупом, потом все четверные. Если Малинин все исполнит чисто, никто его не обойдет. Если Илья не пойдет на риск, сделает меньше четверных, то другие ребята практически сравняются по техническому набору, хотя у Ильи он хороший и, наверное, выше, — сказал Энберт.

Ранее Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Судьба первого места решилась в произвольной программе одиночников, где Малинин набрал 200,03 балла. Его выступление стало определяющим в противостоянии с главными конкурентами из Японии.

