Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:05

«Спорить бессмысленно»: мать Смолкина оценила выступление сына на Олимпиаде

Мать фигуриста Смолкина назвала выступление сына ярким и запоминающимся

Глеб Смолкин и Диана Дэвис Глеб Смолкин и Диана Дэвис Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мать выступающего за Грузию российского фигуриста Глеба Смолкина Светлана в беседе с NEWS.ru назвала выступление сына на Олимпиаде-2026 достойным и запоминающимся. Она отметила, что из-за ярких программ у пары появилось много новых фанатов.

Оцениваем выступления наших детей очень неплохо, катались достойно. Хорошие, яркие, запоминающиеся программы. В том числе из-за этого появилось много новых фанатов. Место? Не нам оценивать, раз судьи так поставили, значит они так решили. Спорить бессмысленно, да и ни к чему, — заявила Смолкина.

По сумме двух программ Дэвис/Смолкин набрали 196,02 балла. Первое место в танцах льду занял французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри / Гийом Сизерон — 225,82. Вторыми стали Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) — 224,39, третьими — Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

Прежде выступавший за Россию дуэт тренируется в Монреале, он являлся одним из фаворитов грузинской сборной. Диана Дэвис является дочерью ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Дуэт представляет Грузию с 2023 года.

Ранее Дэвис и Смолкин пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка. По его мнению, лед на олимпийской арене должен быть по качеству чуть лучше.

фигурное катание
Глеб Смолкин
Олимпийские игры
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве
Известный модный дом зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певец Абдразаков может занять кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.