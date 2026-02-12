«Спорить бессмысленно»: мать Смолкина оценила выступление сына на Олимпиаде

Мать выступающего за Грузию российского фигуриста Глеба Смолкина Светлана в беседе с NEWS.ru назвала выступление сына на Олимпиаде-2026 достойным и запоминающимся. Она отметила, что из-за ярких программ у пары появилось много новых фанатов.

Оцениваем выступления наших детей очень неплохо, катались достойно. Хорошие, яркие, запоминающиеся программы. В том числе из-за этого появилось много новых фанатов. Место? Не нам оценивать, раз судьи так поставили, значит они так решили. Спорить бессмысленно, да и ни к чему, — заявила Смолкина.

По сумме двух программ Дэвис/Смолкин набрали 196,02 балла. Первое место в танцах льду занял французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри / Гийом Сизерон — 225,82. Вторыми стали Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) — 224,39, третьими — Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

Прежде выступавший за Россию дуэт тренируется в Монреале, он являлся одним из фаворитов грузинской сборной. Диана Дэвис является дочерью ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Дуэт представляет Грузию с 2023 года.

Ранее Дэвис и Смолкин пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка. По его мнению, лед на олимпийской арене должен быть по качеству чуть лучше.