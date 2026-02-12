Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:56

Актер Смолкин оценил выступление сына на Олимпиаде-2026

Актер Смолкин заявил, что ему понравилось выступление сына Глеба на ОИ-2026

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Chen Yichen/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженный артист России Борис Смолкин в беседе с NEWS.ru заявил, что ему понравилось выступление сына Глеба на Олимпиаде-2026. Выступая под флагом Грузии, Смолкин в паре с Дианой Дэвис занял 13-е место в танцах на льду.

Мне понравилось его выступление. Как я могу оценить результат? По мне, не совсем правильный, — заявил Смолкин.

По сумме двух программ Дэвис/Смолкин набрали 196,02 балла. Первое место в танцах льду занял французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон — 225,82. Вторыми стали Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39, третьими — Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

Прежде выступавший за Россию дуэт тренируется в Монреале и являлся одним из фаворитов грузинской сборной. Диана Дэвис является дочерью ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Дуэт представляет Грузию с 2023 года.

Ранее Дэвис и Смолкин пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка. По его мнению, лед на олимпийской арене должен быть по качеству чуть лучше.

Олимпийские игры
фигурное катание
Борис Смолкин
Глеб Смолкин
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве
Известный модный дом зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певец Абдразаков может занять кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.