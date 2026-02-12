Актер Смолкин оценил выступление сына на Олимпиаде-2026 Актер Смолкин заявил, что ему понравилось выступление сына Глеба на ОИ-2026

Заслуженный артист России Борис Смолкин в беседе с NEWS.ru заявил, что ему понравилось выступление сына Глеба на Олимпиаде-2026. Выступая под флагом Грузии, Смолкин в паре с Дианой Дэвис занял 13-е место в танцах на льду.

Мне понравилось его выступление. Как я могу оценить результат? По мне, не совсем правильный, — заявил Смолкин.

По сумме двух программ Дэвис/Смолкин набрали 196,02 балла. Первое место в танцах льду занял французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон — 225,82. Вторыми стали Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39, третьими — Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

Прежде выступавший за Россию дуэт тренируется в Монреале и являлся одним из фаворитов грузинской сборной. Диана Дэвис является дочерью ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Дуэт представляет Грузию с 2023 года.

Ранее Дэвис и Смолкин пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка. По его мнению, лед на олимпийской арене должен быть по качеству чуть лучше.