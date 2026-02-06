Выступающие за Грузию Дэвис и Смолкин оказались не в восторге от льда на ОИ

Выступающие за Грузию Дэвис и Смолкин оказались не в восторге от льда на ОИ Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин остались недовольны качеством льда на ОИ

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, а теперь представляющие Грузию, пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. В разговоре со Sports.ru Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка. Дуэт занял шестое место в ритмическом танце на командном турнире.

Я не в большом восторге от качества льда, все постоянно хвалят – не знаю, может, так принято. Мне кажется, на олимпийской арене лед должен быть по качеству чуть лучше, — сказал он.

Дэвис и Смолкин набрали 78,97 балла и заняли шестое место. Золото забрали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06), серебро — французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98), бронзу — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).

Прежде выступавший за Россию дуэт тренируется в Монреале и является одним из фаворитов грузинской сборной. Их произвольный танец в командном турнире состоится 8 февраля.

Диана Дэвис является дочерью ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, а Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Дуэт представляет Грузию с 2023 года.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он связал это с допинговым скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой.