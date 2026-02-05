Глава WADA пожаловался на присутствие Тутберидзе на Олимпиаде Президент WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он связал это с допинговым скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой, передает ESPN.

Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения. Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее присутствия на Олимпийских играх, — сказал Банька.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву, которая тогда тренировалась у Тутберидзе, в январе 2024 года. Сейчас фигуристка выступает под руководством Светланы Соколовской.

Ранее глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен сообщил, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.