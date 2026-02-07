«Все еще ждем»: в WADA высказались о российских взносах и санкциях

«Все еще ждем»: в WADA высказались о российских взносах и санкциях Ниггли: WADA все еще ждет от России выплаты $4 млн взносов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает надеяться на возможность получения от России взносов за последние три года на общую сумму около $4 млн (308 млн рублей), заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли в беседе с ТАСС. Он отметил, что из-за международных санкций сложно найти канал для перевода средств, и WADA ведет работу с Министерством спорта РФ для решения этой проблемы.

Да, мы все еще ждем, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления взносов. Мы работаем с Министерством спорта. Надеюсь, они найдут способ направить средства, — говорится в заявлении.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что президенту Всемирного антидопингового агентства Витольду Баньке следует быть осторожнее в своих оценках ведущего мирового специалиста, подготовившего множество победителей. Данный комментарий она дала в ответ на высказывание главы WADA о наставнике Этери Тутберидзе.

Кроме того, в организации потребовали усиления наказания для российского легкоатлета Михаила Акименко. Спортсмен был отстранен от соревнований на год за нарушение правил информирования о своем местоположении, и этот срок завершился в апреле 2025 года.