«Они ошалели»: Тарасова осадила главу WADA за «наезд» на Тутберидзе

Президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке следует осторожнее высказываться о ведущем мировом специалисте, воспитавшем множество чемпионов, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Так она ответила на высказывание главы WADA о тренере Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ».

Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? <…> Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них! — сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что чиновникам надо «подсобраться» и понимать, что они могут себе позволить, а что нет. Прежде Банька заявил, что ему «не очень приятно» присутствие Тутберидзе на Олимпийских играх в Италии.

