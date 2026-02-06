Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 10:12

«Они ошалели»: Тарасова осадила главу WADA за «наезд» на Тутберидзе

Тарасова: главе WADA следует осторожнее высказываться о Тутберидзе

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке следует осторожнее высказываться о ведущем мировом специалисте, воспитавшем множество чемпионов, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Так она ответила на высказывание главы WADA о тренере Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ».

Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? <…> Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них!сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что чиновникам надо «подсобраться» и понимать, что они могут себе позволить, а что нет. Прежде Банька заявил, что ему «не очень приятно» присутствие Тутберидзе на Олимпийских играх в Италии.

Ранее фигуристка Александра Трусова и актер Иван Жвакин рассказали, что позитивно относятся к критике в шоу «Ледниковый период». По их словам, замечания, в том числе от Тарасовой, не расстраивают их, а помогают расти и исправлять ошибки. Трусова подчеркнула, что их цель — не победа, а качественное выполнение задач.

Татьяна Тарасова
тренеры
Этери Тутберидзе
Витольд Банька
WADA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Баталова Надежда пришла проститься с Гитаной Леонтенко
Пьяный сын зарезал тяжелобольного отца из-за нежелания за ним ухаживать
Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию
В Госдуме объяснили идею ограничить счета в банках для мигрантов
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.