WADA потребовало ужесточения наказания российского легкоатлета Акименко

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на ужесточении наказания для легкоатлета Михаила Акименко, передает ТАСС. Спортсмен был дисквалифицирован на один год за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении, срок отстранения истек в апреле 2025 года.

WADA не согласно с санкцией, которую вынес дисциплинарный антидопинговый комитет, это стало причиной обжалования решения в CAS (Спортивном арбитражном суде), — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у РУСАДА нет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По ее словам, спортсменка находилась в диалоге, корректно выполняла все требования, а ее дело стало уроком для всего спортивного сообщества.

Четырехлетняя дисквалификация Валиевой официально завершилась 25 декабря. Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки.