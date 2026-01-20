Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 10:44

WADA потребовало ужесточения наказания российского легкоатлета Акименко

Михаил Акименко Михаил Акименко Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на ужесточении наказания для легкоатлета Михаила Акименко, передает ТАСС. Спортсмен был дисквалифицирован на один год за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении, срок отстранения истек в апреле 2025 года.

WADA не согласно с санкцией, которую вынес дисциплинарный антидопинговый комитет, это стало причиной обжалования решения в CAS (Спортивном арбитражном суде), — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у РУСАДА нет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По ее словам, спортсменка находилась в диалоге, корректно выполняла все требования, а ее дело стало уроком для всего спортивного сообщества.

Четырехлетняя дисквалификация Валиевой официально завершилась 25 декабря. Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Россия
WADA
легкоатлеты
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Привет, мои 40!»: Бузова записала трогательное обращение по случаю юбилея
В Совфеде ответили, почему Россия не станет участвовать во встрече G7
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.