Дисквалификация Валиевой от соревнований официально завершилась

25 декабря 2025 в 04:52

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четырехлетняя дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой официально завершилась. Срок ее отстранения от соревнований истек 25 декабря.

Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в команде под руководством известного тренера Татьяны Навки.

Ранее решение по допинговому делу российской фигуристки исчезло с официального ресурса Спортивного арбитражного суда (CAS). Информация стала недоступной как раз в тот период, когда срок ее отстранения от соревнований подходил к концу.

До этого депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала прекрасной информацию о допуске российских гимнастов к соревнованиям Европейского гимнастического союза в нейтральном статусе. Она добавила, что надеется на последующее возвращение национальной символики и гимна.

Кроме того, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала дураком бывшего российского фигуриста Ивана Десятова, которого пожизненно отстранили от соревнований после обвинений в сексуальном насилии. По ее словам, теперь спортсмен «будет выступать в тюрьме».

