Дисквалификация Валиевой от соревнований официально завершилась

Четырехлетняя дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой официально завершилась. Срок ее отстранения от соревнований истек 25 декабря.

Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в команде под руководством известного тренера Татьяны Навки.

Ранее решение по допинговому делу российской фигуристки исчезло с официального ресурса Спортивного арбитражного суда (CAS). Информация стала недоступной как раз в тот период, когда срок ее отстранения от соревнований подходил к концу.

