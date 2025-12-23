Решение CAS о дисквалификации Валиевой исчезло с сайта арбитражного суда

Решение по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой исчезло с официального ресурса Спортивного арбитражного суда (CAS), обратило внимание агентство ТАСС. Информация стала недоступной как раз в тот период, когда срок ее отстранения от соревнований подходит к концу.

Поиск по номеру дела CAS 2023/A/9455, под которым были опубликованы материалы разбирательства, теперь не выдает результатов. Это исчезновение совпадает по времени с окончанием четырехлетней дисквалификации спортсменки, срок которой истекает 25 декабря. Валиевой официально разрешили возобновить тренировки еще 25 октября.

CAS аннулировал результаты 19-летней фигуристки на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это привело к перераспределению медалей в командном турнире: золото перешло от сборной России к команде США, а российские спортсмены лишились всех завоеванных наград.

В конце ноября стало известно, что Валиева начала подготовку программ для возвращения в соревновательную деятельность.