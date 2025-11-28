Чемпионка мира среди юниоров возвращается на лед Валиева начала подготовку к возвращению в фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева начала подготовку программ для возвращения в соревновательную деятельность, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. Чемпионка мира среди юниоров до этого была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом.

Отстранение от соревнований было связано с нарушением антидопинговых правил, говорится в материале. Согласно имеющемся данным, она сможет продолжить выступления с 25 декабря 2025 года.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала прекрасной информацию о допуске российских гимнастов к соревнованиям Европейского гимнастического союза в нейтральном статусе. Она добавила, что надеется на последующее возвращение национальной символики и гимна.

Кроме того, Международная федерация дзюдо восстановила право российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, сообщает пресс-служба организации. В официальном заявлении IJF подчеркнула, что это решение подтверждает статус федерации как действительно глобальной структуры.