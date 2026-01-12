Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 20:09

Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул

Врач Бобровский: после новогодних праздников нужно соблюдать режим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы восстановить организм после продолжительных новогодних праздников, нужно организовать полноценный сон, рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1». Эксперт отметил, что при этом важно не прибегать к снотворным.

Помимо этого, для улучшения пищеварения рекомендуется употреблять легкую пищу: куриный бульон, вареную куриную грудку, бананы и тушеные овощи. Также диетолог отметил, чтобы поддержать нервную систему и обмен веществ, можно принимать витамины группы B и магний.

Также важно поддерживать активный образ жизни, так как даже короткие прогулки на свежем воздухе или контрастный душ могут быть полезны. Кроме того, Бобровский советует употреблять достаточное количество воды.

Ранее психолог Артем Тараянц рассказал, что плохое настроение после праздничных дней может быть связано с несколькими факторами. Среди них — злоупотребление алкоголем, переход в «детское состояние» психики и необходимость вернуться к взрослой жизни, а также стыд и разочарование за свое поведение на празднике.

новогодние каникулы
организм
восстановление
диетологи
