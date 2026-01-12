Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул Врач Бобровский: после новогодних праздников нужно соблюдать режим

Чтобы восстановить организм после продолжительных новогодних праздников, нужно организовать полноценный сон, рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1». Эксперт отметил, что при этом важно не прибегать к снотворным.

Помимо этого, для улучшения пищеварения рекомендуется употреблять легкую пищу: куриный бульон, вареную куриную грудку, бананы и тушеные овощи. Также диетолог отметил, чтобы поддержать нервную систему и обмен веществ, можно принимать витамины группы B и магний.

Также важно поддерживать активный образ жизни, так как даже короткие прогулки на свежем воздухе или контрастный душ могут быть полезны. Кроме того, Бобровский советует употреблять достаточное количество воды.

