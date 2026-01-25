Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 19:29

Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках

The Guardian: запястья требуют бережного обращения и регулярной разминки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запястья требуют бережного обращения: нужно избегать длительного удержания руки в одном положении, распределять нагрузку на крупные суставы и регулярно разминать их, сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов в области здоровья. По их словам, эти меры помогают предотвратить воспаления и травмы при падениях и повторяющихся движениях.

Эрготерапевт Бриджит Эванс отмечает, что при падении естественный инстинкт заставляет человека вытянуть руки и основная нагрузка приходится на запястья. Эти суставы состоят из восьми костей, соединенных связками и сухожилиями, что обеспечивает широкий диапазон движений, но делает их уязвимыми к повреждениям.

Физиотерапевт Никола Уилер обращает внимание на повторяющиеся нагрузки, которые вызывают болезнь де Кервена — воспаление сухожилий большого пальца. Подъем детей, длительное использование смартфона или компьютера создают риск раздражения сухожилий. Специалисты рекомендуют менять позу, использовать подушки при кормлении и распределять нагрузку через более крупные суставы.

Также важна разминка и гибкость: регулярные вращения и растяжки запястий снижают риск синдрома запястного канала, проявляющегося онемением и покалыванием. Эксперты советуют избегать длительного удержания рук в одном положении и прикладывать тепло при затекании суставов.

Ранее стоматолог Мария Балакирева предупредила, что энергетические напитки опасны не только для зубной эмали, но и для желудочно-кишечного тракта и всего организма. Специалист рекомендовала употреблять такие напитки не чаще раза в неделю, тщательно проверяя их состав.

