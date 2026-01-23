«Страдает весь организм»: раскрыта серьезная опасность энергетиков Стоматолог Балакирева: энергетики опасны не только для зубов, но и ЖКТ

Энергетики опасны не только для зубной эмали, но и для желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева, комментируя сообщение, что 18-летний молодой человек из Нижнего Новгорода чуть не остался без зубов из-за этого напитка. По ее словам, употребление энергетиков значительно повышает риски для здоровья.

Удивительно, что у парня из Нижнего Новгорода после употребления энергетиков была проблема только с зубами. Да, действительно он мог остаться без них. Содержание этих напитков надо четко проверять. Там могут оказаться такие ферменты, которые оказывают пагубное влияние на эмаль зубов. Скорее всего, у парня появились и проблемы с желудком. Также страдает весь организм человека. Огромное влияние энергетики оказывают и на желудочно-кишечный тракт, — пояснила Балакирева.

Она отметила, что выпивать энергетики надо с умом. По ее словам, делать это можно не чаще, чем раз в неделю.

Ранее сообщалось, что нижегородец чуть не остался без зубов из-за пристрастия к энергетикам. Он употреблял их регулярно на протяжении двух недель. Стоматолог Полина Овчаренко заявила, что у его передних верхних зубов пришлось удалить нервы.

Нарколог Андрей Тюрин ранее заявил, что запивать алкоголь сладкой газировкой или энергетиками смертельно опасно. Врач объяснил три ключевые угрозы такого сочетания — углекислый газ в желудке, выбросы инсулина и риск обезвоживания.