Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 12:00

Нарколог назвал напиток, которым смертельно опасно запивать алкоголь

Нарколог Тюрин: сочетание алкоголя со сладкой газировкой может быть смертельным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Запивать алкоголь сладкой газировкой или энергетиками смертельно опасно, заявил нарколог Андрей Тюрин в беседе с Lenta.ru. Врач объяснил три ключевые угрозы такого сочетания — углекислый газ в желудке, выбросы инсулина и риск обезвоживания.

Углекислый газ раздражает слизистую желудка, заставляя его сосуды расширяться и работать активнее. В результате спирт не задерживается в нем для частичной переработки, а мгновенно попадает в тонкий кишечник. Из-за чего опьянение наступает резче, сильнее и неожиданнее, — поделился Тюрин.

Вторая опасность, отметил нарколог, — это высокое содержание сахара, который вызывает мощный выброс инсулина, а поджелудочная железа, пытаясь одновременно переработать и спирт, и сахар, начинает работать на износ. Это в разы повышает риск острого панкреатита — состояния, напрямую угрожающего жизни. В-третьих, добавил врач, такое сочетание вызывает сильное обезвоживание. Клетки мозга «высыхают», что усугубляет похмелье, вызывая сильнейшую головную боль и когнитивные нарушения.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. По его словам, ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.

Россия
врачи
наркологи
советы
алкоголь
опасности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик назвала неочевидные надбавки к пенсии в России
Военэксперт объяснил необычное применение FPV-дронов «Бумеранг»
Как склеить стекло: возвращаем к жизни хрупкие предметы без следов поломки
Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы
«Не успел»: Эрнст произнес душещипательную речь на прощании с Золотовицким
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Лишенная прав женщина устроила смертельное ДТП и уехала на СВО
Раскрыта причина сильного снегопада в Москве
Шац раскрыл, какие эмигранты стали массово возвращаться в Россию
Золотовицкого проводили в последний путь необычайно долгими аплодисментами
Путин обратился к артистам, поддерживающим бойцов СВО
Новый глава офиса Зеленского прибыл в США
Преподавателю центра МВД в Коми предъявили обвинение после взрыва
«Игорек, подари мне пузырек»: Ургант тепло попрощался с Золотовицким
Наступление ВС РФ на Харьков 17 января: почти сотня трупов, мясо в Купянске
В России усилят контроль за зарплатами иностранцев
Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 200 дронов
Астроном раскрыл природу сгоревшего над Камчаткой неопознанного объекта
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
ВС России ударили по используемым ВСУ объектам энергетики
Дальше
Самое популярное
Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой
Семья и жизнь

Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы
Семья и жизнь

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде
Семья и жизнь

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.