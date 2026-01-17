Нарколог назвал напиток, которым смертельно опасно запивать алкоголь Нарколог Тюрин: сочетание алкоголя со сладкой газировкой может быть смертельным

Запивать алкоголь сладкой газировкой или энергетиками смертельно опасно, заявил нарколог Андрей Тюрин в беседе с Lenta.ru. Врач объяснил три ключевые угрозы такого сочетания — углекислый газ в желудке, выбросы инсулина и риск обезвоживания.

Углекислый газ раздражает слизистую желудка, заставляя его сосуды расширяться и работать активнее. В результате спирт не задерживается в нем для частичной переработки, а мгновенно попадает в тонкий кишечник. Из-за чего опьянение наступает резче, сильнее и неожиданнее, — поделился Тюрин.

Вторая опасность, отметил нарколог, — это высокое содержание сахара, который вызывает мощный выброс инсулина, а поджелудочная железа, пытаясь одновременно переработать и спирт, и сахар, начинает работать на износ. Это в разы повышает риск острого панкреатита — состояния, напрямую угрожающего жизни. В-третьих, добавил врач, такое сочетание вызывает сильное обезвоживание. Клетки мозга «высыхают», что усугубляет похмелье, вызывая сильнейшую головную боль и когнитивные нарушения.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. По его словам, ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.