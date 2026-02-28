ВСУ атаковали Краснодарский край 28 февраля: пожар на НПЗ, что известно

ВСУ атаковали Краснодарский край 28 февраля: пожар на НПЗ, что известно

Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на 28 февраля. Что об этом известно, есть ли разрушения и пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Краснодарский край ночью 28 февраля

В станице Новоминской Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

«В ст. Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что объект площадью 150 квадратных метров тушат 39 человек и 13 единиц техники.

«Пожар на НПЗ в ст. Новоминской Каневского района тушат 39 человек. Привлечено 13 едениц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. По уточненной информации, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м.», — отметили в оперштабе.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 28 февраля

Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавший доставлен в больницу.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — сказано в заявлении.

Кроме того, был поврежден легковой автомобиль. В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил Богомаз.

Кроме того, число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий Анохин. Он напомнил, что речь идет о трагедии, произошедшей 25 февраля.

«В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали», — указал он.

Губернатор подчеркнул, что в настоящий момент проводятся восстановительные мероприятия, идет расчистка территории от обломков. Семьям погибших будет оказана помощь, добавил он.

Также в Севастополе силы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, сбито три вражеских БПЛА.

«Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя!» — написал Развожаев.

Читайте также:

Взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы: что сдетонировало, сколько жертв

Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше

Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира