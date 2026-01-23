Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:33

Слюна растворила зубную эмаль россиянина после «энергетического» запоя

Житель Нижнего Новгорода чуть не остался без зубов после энергетиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Нижнего Новгорода чуть не остался без зубов из-за пристрастия к энергетическим напиткам, сообщает «Стационар-пресс». По информации издания, 18-летний молодой человек на протяжении двух недель регулярно употреблял сладкие напитки. Из-за высокого содержания сахара кислотность слюны повысилась, что привело к разрушению передних зубов на верхней челюсти.

У передних верхних зубов пришлось удалить нервы, поврежденные зубы восстановлены пломбами, а коричневый налет отчищали профгигиеной, — рассказала стоматолог Полина Овчаренко.

Ранее в Подмосковье 28-летний мужчина попал в больницу во время новогодних праздников из-за многолетнего злоупотребления энергетиками. Мужчина на протяжении пяти лет ежедневно выпивал до трех банок и потратил на них более 200 тыс. рублей. В итоге врачи диагностировали у пациента подагру. Неизлечимое заболевание связано с нарушением обмена веществ, вызванным высоким содержанием фруктозы в энергетиках.

До этого член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев заявил, что энергетические напитки должны продаваться только в аптеках. Парламентарий напомнил, что изначально они предназначались для спортсменов-экстремалов.

