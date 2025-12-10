Депутат Госдумы предложил продавать энергетики в аптеках

Энергетические напитки должны продаваться только в аптеках, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев. Парламентарий напомнил, что изначально они предназначались для спортсменов-экстремалов.

Сегодня этот товар перекочевал в магазин продуктов, позиционируется как газировка, рекламируется спортсменами. Но по факту энергетические напитки должны продаваться исключительно в аптеках, — подчеркнул депутат.

Хамзаев указал, что такова международная практика, а детям уже запретили продавать энергетики. Депутат признал это важной и нужной мерой, но «надо двигаться дальше». Парламентарий предложил запретить продавать энергетики беременным женщинам, а также обратить внимание, с какого месяца им нужно ограничить продажу таких напитков и алкоголя.

Ранее стало известно, что в Пермском крае начнет действовать запрет на розничную продажу вейпов. Мера вступит в силу 1 марта 2026 года. Нарушителям грозят штрафы: от 15 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, а от 50 до 100 тыс. рублей — для юридических.