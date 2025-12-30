Новый год — 2026
Москвич выстрелил в лицо знакомому матери

В Москве молодой человек выстрелил из аэрозольного пистолета в мужчину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В столице сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который выстрелил в знакомого своей матери из аэрозольного пистолета, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. Инцидент произошел после знакомства женщины с 39-летним мужчиной в одном из баров.

Во время разговора пары на улице к ним подошел нападавший, после чего между ним и новым знакомым матери возник словесный конфликт. В результате молодой человек выстрелил в лицо потерпевшему с близкого расстояния.

Мужчина был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него серьезные травмы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемого задержали на месте преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он взят под стражу.

Ранее в США девочка-подросток пережила выстрел в голову. На нее напал 47-летний отчим, который убил ее мать. Несмотря на просьбы о пощаде, мужчина попытался убить девочку. Пострадавшая находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

