Москвич выстрелил в лицо знакомому матери В Москве молодой человек выстрелил из аэрозольного пистолета в мужчину

В столице сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который выстрелил в знакомого своей матери из аэрозольного пистолета, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. Инцидент произошел после знакомства женщины с 39-летним мужчиной в одном из баров.

Во время разговора пары на улице к ним подошел нападавший, после чего между ним и новым знакомым матери возник словесный конфликт. В результате молодой человек выстрелил в лицо потерпевшему с близкого расстояния.

Мужчина был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него серьезные травмы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемого задержали на месте преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он взят под стражу.

