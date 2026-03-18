Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 07:00

Дачникам дали совет, на каком садовом инвентаре можно сэкономить

Депутат Чаплин: дачники могут сэкономить на пластмассовых ведрах, лейках и тазах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Садоводы могут сэкономить на разном инвентаре, в том числе на пластмассовых ведрах, лейках и тазах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, отечественная продукция из пластика зачастую ничем не уступает импортным образцам, но стоит значительно дешевле.

Я часто вижу, как дачники экономят на самом важном, а потом переплачивают в два-три раза, покупая новые инструменты каждый сезон. Сокращать расходы на такие товары нужно разумно. Есть вещи, которые просто обязаны быть качественными: топор, секатор, сучкорез, пила. Плохой металл либо быстро затупится, либо сломается в самый ответственный момент. Здесь правило простое: лучше один раз купить хорошую вещь, чем каждый год менять дешевый ширпотреб. В то же время на некоторых вещах можно сэкономить. Например, пластмассовые ведра, тазы, лейки, совки и грабли отечественного производства ничуть не хуже импортных аналогов, а стоят в разы дешевле. Также необязательно гнаться за брендовыми перчатками, — пояснил Чаплин.

Ранее руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что в марте дачникам рекомендуется побелить деревья, а также провести обрезку растений и привести в порядок дренажные канавы. По его словам, помимо этого, нужно согнать воду с участка и убрать все сухие и поломанные ветки с помощью секатора.

дачники
садоводы
советы
Никита Чаплин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.