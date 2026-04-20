В Иране придумали, как поступить со сбитыми американскими ракетами

Фрагменты сбитых в Иране ракет США будут переданы экспертам для реверс-инжиниринга, заявил в социальной сети Х представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Золфагари. Отмечается, что Тегеран активно адаптирует свои вооруженные силы к современным условиям ведения боевых действий.

Обнаруженные фрагменты перехваченных американских ракет передаются экспертам для детального технического анализа и обратного проектирования, — подчеркнул Золфагари.

Ранее глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран не намерен принимать любой подход американской стороны на переговорах и не заинтересован в достижении договоренностей любой ценой. По его словам, продолжение диалога вовсе не означает, что Иран согласен пойти на все ради подписания соглашения.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Пакистана Исхаком Даром отметил, что угрозы США в отношении иранских кораблей и портов показывают, что Вашингтон не настроен серьезно на решение проблем в Персидском заливе. Тегеран видит в этих действиях подтверждение того, что у США есть недобрые намерения.