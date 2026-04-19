19 апреля 2026 в 15:35

Цветет нежными лососево-розовыми шарами с апреля до осени: этот многолетник прост в уходе и не боится холодов

Фото: D-NEWS.ru
Маргаритка персиковая «пышка» (Bellis perennis) — это многолетнее растение, которое в садоводстве чаще выращивают как двулетник. Ее главное украшение — крупные густомахровые соцветия-помпоны диаметром 4–5 см, напоминающие пушистые шарики с бархатными лепестками.

Редкий лососево-розовый оттенок придает цветкам изысканную нежность и персиковое сияние. Кусты прочные, пышные, компактные — всего 15 см в высоту, в пору цветения они обильно усыпаны соцветиями, создавая эффект живого «пушистого» ковра. Цветение начинается в апреле и при хорошем уходе продолжается до осени с небольшим перерывом в жаркий период.

Растение неприхотливо: предпочитает солнечные места, но хорошо переносит легкое затенение. Важно избегать застоя воды, иначе корни могут загнить. В период цветения нуждается в регулярном поливе — недостаток влаги приводит к измельчению или полному исчезновению соцветий. Высевают семена поверхностно, в открытый грунт в конце июня — начале июля, не заделывая. Всходы появляются через 7–10 дней, а цветение наступает на второй год. Маргаритка «пышка» идеально подходит для клумб, рабаток, бордюров, а также для выращивания в горшках и балконных ящиках.

Проверено редакцией
Яркие гребни от кремового до пурпурного: многолетник-трудяга цветет до заморозков и не боится засухи
Мария Левицкая
