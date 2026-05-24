Утром нежно-розовый, на закате — с лавандовым отливом. Многолетник-градиент для самых романтичных уголков

Анемона гибридная «серенада» — это настоящая звезда осеннего сада, которая распускается, когда большинство цветов уже отцвели. С августа до конца сентября ее изящно ветвящиеся побеги высотой 60–90 см увенчаны крупными полумахровыми цветками нежного темно-розового оттенка с ярко-желтой сердцевиной.

Диаметр каждого цветка достигает 6–8 см, а ажурные, перисто-рассеченные листья создают легкую, воздушную вуаль . Сорт неприхотлив и болезнеустойчив, предпочитает полутень и плодородные, хорошо дренированные почвы. Обладает высокой зимостойкостью (зона USDA 4а), но в суровые бесснежные зимы нуждается в легком мульчировании.

Идеально подходит для миксбордеров, природных цветников, а также для срезки — в вазе стоит до двух недель. Создает гармоничные композиции с хостами, астильбами и декоративными травами.

