Нежные складки лепестков и ярко-желтое горлышко — этот многолетник переливается как перламутровая ракушка

Фрезия гибридная розовая — это южный бриллиант, который привносит в сад ни с чем не сравнимый аромат и изящество. Ее тройные лепестки, собранные в воронковидные бутоны, раскрашены в оттенки от нежно-розового до насыщенного малинового, часто с лимонным основанием. Этот многолетник (в нашем климате — однолетник, так как в открытом грунте не зимует) цветет с мая по август, наполняя воздух сладким «духами», напоминающими смесь ландыша, жасмина и цитрусов. Каждый цветонос достигает 40–60 см в высоту и может нести до 10–12 бутонов, распускающихся постепенно. Цветение настолько обильное, что куст превращается в душистое розовое облако.

Фрезия предпочитает солнечные места с легкой полутенью в полдень и плодородные, хорошо дренированные почвы. Размножается клубнелуковицами: их высаживают весной в открытый грунт или в контейнеры, а на зиму выкапывают и хранят в сухом прохладном месте. Этот цветок — идеальный выбор для срезки, ведь в вазе он стоит до двух недель, сохраняя форму и аромат. Также хорош в групповых посадках на клумбах и в контейнерах на балконах.

