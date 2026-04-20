20 апреля 2026 в 10:29

Раскрыты требования Тегерана к США на переговорах

CNN: Иран потребовал смягчения санкций и разморозки $20 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тегеран на переговорах с Вашингтоном запросил существенное смягчение санкций и разморозку активов на сумму свыше $20 млрд (1,5 трлн рублей), сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Разногласия по ключевым вопросам, включая ядерную программу, сохраняются.

Американские санкции предусматривают ограничения на экспорт иранской нефти, доступ банковской системы к международным расчетам, а также запрет на инвестиции в энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Кроме того, действуют точечные меры в отношении отдельных физических и юридических лиц.

Одной из инициатив Вашингтона стала возможная разморозка активов в обмен на передачу Ираном запасов обогащенного урана. Этот вопрос остается частью более широкого пакета предложений, обсуждаемых сторонами.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы американских сил в отношении иранских кораблей показывают отсутствие у США подхода к урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает действия США как подтверждение их недобрых намерений.

