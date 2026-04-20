Российская авиация заживо похоронила офицеров ВСУ

Российская авиация атаковала командный пункт 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в лесном массиве возле Малой Рыбицы в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Успешный удар по позициям противника стал результатом работы российской разведки. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

По обнаруженной цели был оперативно нанесен авиационный удар российскими силами, которые применили фугасные авиабомбы и фактически не оставили шансов на выживание военнослужащим и офицерам украинской армии. Личный состав противника оказался завален в результате разрушения собственных укрепленных позиций.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о расширении зоны контроля на территории Сумской области за прошедшую неделю. По его информации, в течение семи дней под контроль российских сил перешли два населенных пункта в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино. Также он отметил значительные потери Вооруженных сил Украины в живой силе.

До этого сообщалось о поражении двух самолетов Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Сумской области. В результате удара одно воздушное судно было подбито. Минобороны РФ эти данные не комментировало.