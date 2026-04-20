В СК раскрыли связь между атакой на автобусный парк в Донецке и США

В СК раскрыли связь между атакой на автобусный парк в Донецке и США СК: ВСУ применили беспилотник США при ударе по автобусному парку в Донецке

Украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат американского производства при атаке на автобусный парк в Донецке, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. По его словам, эти выводы сделаны на основании осмотра места происшествия.

По предварительным данным, в ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа производства США, — сказал собеседник журналистов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром сообщил, что атака украинских дронов произошла накануне в Куйбышевском районе города. В результате удара было полностью уничтожено семь автобусов, еще два транспортных средства получили различные повреждения.

До этого СК РФ сообщил, что действия Вооруженных сил Украины в Донбассе квалифицированы как геноцид. В публикации говорилось, что материалы уголовного дела направлены в суд. Обвинения по этому делу предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины.

Прежде посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на шаги России. По его словам, Киев не реагирует на гуманные шаги Москвы.