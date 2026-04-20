Названо число автобусов, уничтоженных в Донецке из-за атаки ВСУ Кулемзин: семь автобусов уничтожены в Донецке из-за атаки ВСУ

Семь автобусов уничтожены в Донецке из-за атаки ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что два транспортных средства получили повреждения.

Ранее мэр Донецка сообщил, что в Куйбышевском районе после атаки Вооруженных сил Украины вспыхнули пассажирские автобусы. Удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов.

До этого Следственный комитет России сообщил, что действия Вооруженных сил Украины в Донбассе квалифицированы как геноцид. В публикации говорится, что материалы уголовного дела направлены в суд. Обвинения по этому делу предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на шаги России. По его словам, Киев не реагирует на гуманные шаги Москвы.