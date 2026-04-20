Автобус с пассажирами сорвался в ущелье, превратившись в груду металла В Индии пассажирский автобус сорвался с трассы и упал в горное ущелье

Пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в горное ущелье на севере Индии, заявили в пресс-службе местной полиции. По предварительной информации, 29 человек погибли, еще 36 получили ранения разной степени тяжести. Трагедия произошла в районе Удампур индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Предполагается, что к трагедии могли привести сложные дорожные условия или техническая неисправность транспортного средства. Точную причину произошедшего еще предстоит установить. На месте ЧП идут спасательные работы, пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Ранее в Забайкальском крае возбудили второе уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом, в котором пострадали туристы из Китая. Следственный комитет уже начал расследование по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого рейсовый автобус в городе Белогорске в Крыму врезался в стену жилого дома на улице Мирошниченко. На месте аварии работали несколько бригад скорой медицинской помощи. По предварительной информации, автобус следовал по маршруту Белогорск — Ударное. Перед столкновением водителю стало плохо.