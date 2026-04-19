Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 17:43

«Разлетелись с перепугу»: ВС России подбили украинский самолет под Сумами

Истребитель ВКС России атаковал два боевых самолета ВСУ над Сумской областью

МиГ-31К МиГ-31К Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Истребитель Воздушно-космических сил России ударил по двум боевым самолетам ВСУ, появившимся в воздушном пространстве Сумской области, заявил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, одно воздушное судно подбито. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Из Курской области наш истребитель атаковал два украинских тактических самолета. Украинские самолеты разлетелись с перепугу, говорят, что один дымит, — подчеркнул подпольщик.

Отмечается, что благодаря дронам и мощным зенитным радиолокационным станциям воздушное пространство с обеих сторон просматривается на сотни километров вглубь. Это, в свою очередь, практически исключает классические воздушные бои.

Ранее сообщалось, что один расчет беспилотников «Молния-2» поражает около 10 целей ВСУ в Сумской области в сутки. Как уточнил командир взвода БПЛА с позывным Кредо, российские военнослужащие работают на дальних дистанциях, обычно до 60 километров.

Россия
Сумская область
ВСУ
СВО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.