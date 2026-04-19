Один расчет беспилотников «Молния-2» поражает около 10 целей ВСУ в Сумской области в сутки, заявил ТАСС командир взвода БПЛА с позывным Кредо. По его словам, российские бойцы работают на дальних дистанциях, обычно это до 60 км.

В день, если в среднем брать, от пяти до восьми целей поражается достоверно, — сказал командир.

Кредо добавил, что зачастую удары приходятся по укрепрайонам и пулеметным гнездам, которые мешают российским бойцам продвигаться дальше для создания буферной зоны. Он также подчеркнул, что задания об уничтожении целей поступают ежедневно.

Ранее группировка войск «Юг» уничтожила укрепленные укрытия с личным составом ВСУ на Константиновском направлении. Операторы БПЛА обнаружили замаскированное сооружение в одном из строений частного сектора. Часть личного состава ВСУ успела переместиться в запасное укрытие, но после корректировки огня оно также было уничтожено вместе с живой силой и военным имуществом.

ВС РФ до этого нанесли удар по энергетической и транспортной инфраструктуре украинской армии. Для атаки были задействованы авиация, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, российские войска поразили места хранения и подготовки дронов дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.