19 апреля 2026 в 12:44

Российские военные уничтожили укрытия ВСУ в частном секторе

Группировка «Южная» уничтожила укрепленные укрытия с личным составом ВСУ

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Группировка войск «Южная» уничтожила укрепленные укрытия с личным составом ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Операторы БПЛА обнаружили замаскированное сооружение в одном из строений частного сектора.

Операторы БПЛА коптерного типа обнаружили замаскированное укрепленное укрытие с личным составом противника, оборудованное в одном из строений в частном секторе. Координаты цели были оперативно переданы артиллерийским расчетам. В результате точного огневого поражения укрытие было разрушено, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, часть личного состава успела переместиться в запасное укрытие, но после корректировки огня оно также было уничтожено вместе с живой силой и военным имуществом. Кроме того, уничтожена перемещавшаяся малая группа пехоты противника. В результате точечного применения FPV-дрона также ликвидировано фортификационное сооружение и два автомобиля ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по энергетической и транспортной инфраструктуре украинской армии. По данным Минобороны России, были применены авиация, ракетные войска и артиллерия. Были поражены места хранения и подготовки дронов дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

