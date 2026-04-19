Российские военные уничтожили укрытия ВСУ в частном секторе

Группировка войск «Южная» уничтожила укрепленные укрытия с личным составом ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Операторы БПЛА обнаружили замаскированное сооружение в одном из строений частного сектора.

Операторы БПЛА коптерного типа обнаружили замаскированное укрепленное укрытие с личным составом противника, оборудованное в одном из строений в частном секторе. Координаты цели были оперативно переданы артиллерийским расчетам. В результате точного огневого поражения укрытие было разрушено, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, часть личного состава успела переместиться в запасное укрытие, но после корректировки огня оно также было уничтожено вместе с живой силой и военным имуществом. Кроме того, уничтожена перемещавшаяся малая группа пехоты противника. В результате точечного применения FPV-дрона также ликвидировано фортификационное сооружение и два автомобиля ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по энергетической и транспортной инфраструктуре украинской армии. По данным Минобороны России, были применены авиация, ракетные войска и артиллерия. Были поражены места хранения и подготовки дронов дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.