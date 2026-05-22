22 мая 2026 в 08:08

Командование ВСУ погнало охранников АЭС на фронт в Сумской области

Полк охраны Южно-Украинской АЭС отправили на фронт из-за потерь

Командование ВСУ приняло решение перебросить в Сумскую область 30-й полк Национальной гвардии, который обеспечивал безопасность Южно-Украинской атомной электростанции, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Подобный шаг со стороны украинского руководства был вызван обострением обстановки на данном оперативно-тактическом направлении и нехваткой живой силы.

На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает из Николаевской области на данный участок фронта 30-й полк охраны особо важных государственных объектов НГУ, — пояснил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения добились серьезного продвижения в лесных массивах севернее населенного пункта Рясное в Сумской области. По его словам, войска значительно отодвинули армию противника от границ Белгородской области. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких участках в ДНР, включая Краснолиманское и Славянское направления. В частности, ВС РФ удалось закрепиться на востоке Рай-Александровки, отметил он.

