22 мая 2026 в 08:00

Признание Сырского, вербовка «черных вдов» ВСУ: новости СВО к утру 22 мая

Александр Сырский
Украинских «черных вдов» активно вербуют в армию, главком ВСУ признал ограниченность ресурсов в борьбе против России, танки ВС РФ не оставили и воспоминания от опорника противника под Добропольем. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Боец ВС РФ спас товарищей от гранаты

Участник специальной военной операции c позывным Волк рассказал, как в ходе боев на Купянском направлении получил тяжелое ранение, спасая сослуживцев. Во время эвакуации раненых противник сбросил с дрона несколько гранат, взрывы которых задели военнослужащего, что помешало осколкам ранить остальных. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Несмотря на серьезные травмы рук и ног, военнослужащий выжил. Боец из другого подразделения по имени Владимир пронес его около пяти километров под постоянной угрозой атак дронов. После операции врачи сохранили Волку ноги.

В Китае назвали поворотное событие в ходе спецоперации

Уничтожение украинского F-16 российским истребителем Су-35 стало событием, меняющим ход конфликта. Этот случай не только подчеркивает слабость украинской авиации, но и демонстрирует технологическое превосходство российских ВКС.

Произошедшее стало новой вехой в истории воздушных боев. У ВСУ сейчас насчитывается лишь около 30 таких машин, причем их эксплуатация серьезно затруднена из-за нехватки запчастей и низкого уровня подготовки пилотов. Российские Воздушно-космические силы прочно удерживают инициативу в воздухе, имея как численное, так и качественное преимущество.

Главком ВСУ признал ограниченность ресурсов своей армии

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о переходе к новой тактике в боевых действиях против России. Он сообщил, что Киев отказывается от стратегии «борьбы на истощение».

Причиной названы ограниченность ресурсов и необходимость противостоять более многочисленному противнику. По словам Сырского, теперь украинские формирования намерены действовать асимметрично. Главная заявленная цель — попытаться остановить продвижение.

Украинских «черных вдов» активно вербуют в ВСУ

Украинское командование активно привлекает в свои ряды женщин, потерявших мужей на фронте. Такие бойцы якобы отличаются особой мотивацией из-за желания отомстить, отмечают источники.

Их целенаправленно вербуют для выполнения самых жестоких задач. Часть женщин, по словам инсайдеров, участвуют в пытках пленных. Другие внедряются в медицинские учреждения, где, по замыслу Киева, должны выполнять «весь спектр самых тяжких и преступных задач». Это делается сознательно, с использованием личной трагедии для достижения военных целей.

Российские танки не оставили и воспоминания от опорника ВСУ под Добропольем

Экипаж танка Т-72Б3М из состава группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт и три огневые точки украинских формирований на Добропольском направлении. Цели были поражены точными выстрелами осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции.

Командир танка Роман Шлыков пояснил, что экипажи чаще всего работают по укреплениям, бетонным дотам, живой силе и технике противника. По его словам, встречающаяся бронетехника уничтожается в 99% случаев. Корректировка огня велась с воздуха с помощью разведывательных беспилотников. После выполнения задачи экипаж маскирует технику и уходит в укрытия, что создает условия для продвижения штурмовых подразделений.

