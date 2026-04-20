Марочко сообщил о продвижении ВС России на важном направлении

Бойцы группировки войск «Север» за прошедшую неделю расширили зону контроля на Сумщине, сообщил во «ВКонтакте» военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на анализ информации Министерства обороны РФ. Он уточнил, что за минувшую неделю под контроль российских военных перешли два населенных пункта в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.

Наилучший результат в освобождении оккупированных территорий за предыдущую неделю показали военнослужащие группировки войск «Север», взяв под контроль не только населенные пункты в Харьковской области, но и расширив зону контроля в Сумской области, — написал Марочко.

Также он сообщил о серьезных потерях ВСУ в личном составе и технике. По словам эксперта, для стабилизации линии фронта в том числе используются украинские подразделения, считающиеся элитными.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что российские военные полностью простреливают все транспортные артерии, ведущие к Константиновке, что серьезно осложняет переброску личного состава и ротацию украинских сил в городе. В городе идут тяжелые бои, а основная надежда обороны ВСУ возложена на беспилотные летательные аппараты.