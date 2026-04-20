Российская армия взяла в тиски украинскую группировку в Константиновке Российские войска взяли под полный огневой контроль все дороги к Константиновке

Российские военные полностью простреливают все транспортные артерии, ведущие к Константиновке в ДНР, что серьезно осложняет переброску личного состава и ротацию украинских сил в городе, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседники агентства отметили, что в городе идут тяжелые бои, а основная надежда обороны ВСУ возложена на беспилотные летательные аппараты.

Все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под полный огневой контроль. Речь идет как об ударах дронами, также и артиллерией. У противника процесс переброски резервов и проведение ротаций на этом участке фронта сильно затруднены, — говорится в сообщении.

Ранее американские журналисты сообщили, что масштабная атака российских военных на украинские оборонные заводы показала полный провал санкционной стратегии Запада. По их оценке, вопреки беспрецедентному давлению, военная мощь России продолжает наращиваться.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения ведут ожесточенные бои в Харьковской области у населенных пунктов Богуславка и Новоплатоновка. Их задача — блокировать линии снабжения и изолировать украинскую группировку, закрепившуюся на восточной стороне реки Оскол. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.