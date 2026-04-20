Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 06:50

«Возможности укрепляются»: на Западе заволновались из-за удара ВС РФ

TNI: удар возмездия российских сил по Украине показал неэффективность санкций

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Массированный удар российских войск по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса продемонстрировал полную несостоятельность санкционной политики Запада, сообщили в американском журнале The National Interest. Несмотря на беспрецедентное давление, военный потенциал РФ продолжает укрепляться.

Массированный авианалет <…> подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций, — говорится в материале.

В издании признают, что ни Украина, ни ее западные союзники сегодня не могут конкурировать с РФ в наращивании выпуска вооружений, особенно баллистических ракет. Как резюмирует TNI, «сегодня возможности России в области таких ракет большой дальности лишь укрепляются».

В Минобороны РФ уточнили, что удар возмездия был нанесен по предприятиям, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. Украинские СМИ сообщали о сильном пожаре и дыме над Киевом.

Ранее главный редактор журнала «Воин России» капитан 1 ранга Василий Дандыкин предположил, как ВС РФ отомстить за атаку ВСУ на Туапсе. По его словам, атака может быть нанесена только непосредственно по позициям украинских сил или их тыловым центрам. Поражение производства беспилотников затруднено — Киев перенес его в страны Евросоюза.

ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
