Массированный удар российских войск по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса продемонстрировал полную несостоятельность санкционной политики Запада, сообщили в американском журнале The National Interest. Несмотря на беспрецедентное давление, военный потенциал РФ продолжает укрепляться.

Массированный авианалет <…> подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций, — говорится в материале.

В издании признают, что ни Украина, ни ее западные союзники сегодня не могут конкурировать с РФ в наращивании выпуска вооружений, особенно баллистических ракет. Как резюмирует TNI, «сегодня возможности России в области таких ракет большой дальности лишь укрепляются».

В Минобороны РФ уточнили, что удар возмездия был нанесен по предприятиям, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. Украинские СМИ сообщали о сильном пожаре и дыме над Киевом.

Ранее главный редактор журнала «Воин России» капитан 1 ранга Василий Дандыкин предположил, как ВС РФ отомстить за атаку ВСУ на Туапсе. По его словам, атака может быть нанесена только непосредственно по позициям украинских сил или их тыловым центрам. Поражение производства беспилотников затруднено — Киев перенес его в страны Евросоюза.