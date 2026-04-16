Страшная месть Москвы: как РФ ответит Украине за гибель ребенка в Туапсе

Силы ПВО в ночь на 16 апреля перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников над семью российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями. В Туапсе дроны ударили по жилым домам. Погибли два человека, в том числе ребенок. Как ВС России ответят на это преступление, какое оружие могут применить для поражения врага и предотвращения атак — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ ударили по российским регионам

Российские силы ПВО в ночь на 16 апреля сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО отражали атаки над семью регионами, Черным и Азовским морями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сообщило ведомство.

В результате атаки БПЛА на Туапсе были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава региона рассказал, что в результате налета беспилотников на гражданский сектор погибла 14-летняя девочка, вторая жертва — взрослая девушка.

«Также к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте — без госпитализации», — написал Кондратьев.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале заявил, что в Туапсе из-за налетов БПЛА были отменены занятия в школах в первую смену. Кроме того, в детских садах города организованы дежурные группы для повышения безопасности детей.

По словам Кондратьева, в Дагомысе в результате атаки дронов ВСУ было повреждено здание детского сада. Губернатор отметил, что территория учреждения оцеплена, детей оперативно перевели в другой корпус.

Как ВС РФ могут ответить на удар ВСУ

Атаки на жилой сектор Туапсе — это тактика террористических ударов по мирному населению, к которым ВСУ давно прибегают, сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Бартош.

«Тут никаких заблуждений быть не может, что это ошибки, случайное отклонение и так далее. Это сознательный террор против мирного населения. Так же, как убийство наших высокопоставленных военных деятелей и удары по гражданским объектам. Все это призвано посеять панику среди населения и подорвать моральный дух», — сказал Бартош.

По его словам, ответ на атаку противника должен быть подготовлен — провести его сразу не получится.

«Должен быть проведен комплекс мероприятий: обнаружение пунктов запуска, траекторий, по которым летят дроны, уничтожение промышленных предприятий, где эти БПЛА разрабатываются и изготавливаются. Должна использоваться целая система противодействия, включая технические средства и агентурные средства, чтобы вскрывать места производства, хранения, запуска и так далее. Поэтому сказать, что мы запустим ракеты „Кинжал“ и все решим, нельзя», — пояснил Бартош.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По словам заместителя главного редактора журнала «Воин России» капитана I ранга Василия Дандыкина, удар возмездия может быть нанесен только непосредственно по позициям ВСУ или их тыловым центрам. По его словам, поражение производства беспилотников затруднено — Киев перенес его в страны Евросоюза.

«Минобороны уже сообщило, где это все производится. Это не простое заявление. Запад откровенно стал участником всех событий. Они же не просто аграрные беспилотники передают Киеву. Ракеты пока не отправили — немцы не дают Taurus. Но все остальное передают: 10 тысяч или 20 тысяч беспилотников из Британии, как они заявили. Это не случайно», — пояснил Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

Какое чудо-оружие могут применить ВС РФ против дронов ВСУ

По словам Дандыкина, противодействие украинским налетам идет в непрерывном режиме. Однако и защитные меры, и удары возмездия можно усилить за счет нового оружия.

«Все это должно быть более действенным в части уничтожения противника и его техники другими средствами поражения. Может быть, надо задействовать электромагнитные бомбы или что-то еще. Кроме того, нужно усилить удары по структурам ВСУ и остающимся на Украине производствам. Это единственное, что для Киева сейчас ценно», — подчеркнул Дандыкин.

Он также считает, что необходимо бить мощным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Орешник», «Кинжал» и «Циркон», по логистической инфраструктуре Украины, особенно на Приморском направлении.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Надо бить по черноморским портам, откуда Украина вывозит в больших количествах зерно и минералы и в ответ получает оружие. Как они бьют по нашим судам, так и мы должны бить по их портам. И топить там все, что туда приходит. Речь идет о безопасности наших людей, поэтому на чужие осуждения не стоит обращать внимания. Давно надо бить по портам не точечно, а масштабно», — заключил эксперт.

