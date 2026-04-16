Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией

Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены над семью российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое детей в возрасте 5 и 14 лет не выжили. Согласно предварительным данным, еще двое получили ранения и находятся под наблюдением специалистов. О происшествии стало известно в 01:00 мск от Telegram-канала SHOT. В результате зафиксированной атаки в небе сработали системы противовоздушной обороны. Как пишет канал, взрывы гремели в районах Анапы, Туапсе и Геленджика.