Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 07:43

Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 207 беспилотников над российскими регионами

Фото: МО РФ
Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены над семью российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое детей в возрасте 5 и 14 лет не выжили. Согласно предварительным данным, еще двое получили ранения и находятся под наблюдением специалистов. О происшествии стало известно в 01:00 мск от Telegram-канала SHOT. В результате зафиксированной атаки в небе сработали системы противовоздушной обороны. Как пишет канал, взрывы гремели в районах Анапы, Туапсе и Геленджика.

Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля
«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед
В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 апреля: инфографика
Минздрав РФ обновил правила оформления больничных листов
Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией
В МИД России высказались об идее ООН по Ормузскому проливу
Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться
Лидеры Израиля и Ливана встретятся спустя 34 года
Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма
Американские войска устроили бойню в Тихом океане
Финляндия абсурдно назвала Репина украинцем
Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие
Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы
В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла
Психолог назвала причину продолжительного роста тревожности у россиян
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
В Туапсе изменили режим работы в школах после атаки ВСУ
Назван топ-5 стран для тех, кто любит вкусно поесть
«Прорыв» и «Ураган» застали врасплох ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 апреля
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

